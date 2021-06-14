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Siyaset Fakıbaba, Şanlıurfa için müjdeyi verdi “Sağlıkla ilgili problemler bu sefer çözülecek”
Siyaset

Fakıbaba, Şanlıurfa için müjdeyi verdi “Sağlıkla ilgili problemler bu sefer çözülecek”

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilmediğini ancak bakanlığın bu sefer Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:13:00 -
Fakıbaba, Şanlıurfa için müjdeyi verdi “Sağlıkla ilgili problemler bu sefer çözülecek”

Hasan Eğrigöz  Ankara

Şanlıurfa’da sağlıkla ilgili problemler olduğunu ancak bu sefer bakanlığın bu problemleri çözeceğini ifade eden eski Bakan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa’nın sağlık sorununu ele alana Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da Sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın Bakanımızın Şanlıurfa'daki Sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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