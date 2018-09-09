Fakıbaba o iddiaları yalanladı: Tamamen hayal ürünü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon hastalığı konusu üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Bakan Pakdemirli'yi eleştirdiğine ilişkin asılsız haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yi şarbon hastalığı konusu üzerinden eleştirdiğim haberleri tamamen hayal ürünü olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. AK Parti'nin her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da 2023 hedeflerine de Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ulaşacağına dair inancım tamdır. Bakanımızın bu vizyona sahip olduğu da tarafımdan özellikle her defasında altı çizilerek belirtilmiştir. Sayın Bakana yönelik bu tür eleştirilerde bulunmam söz konusu değildir."

Bakan Pakdemirli ile sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Fakıbaba, "Bu tür haberler partimizi ve bizleri yıpratmaya yönelik art niyetli olarak yapılmaktadır. AK Parti içine hiç kimse nifak tohumu ekemez, kardeşlik hukukumuzu bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.