Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fakıbaba: Kırmızı ette önlemleri alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğini belirterek, “Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Fakıbaba: Kırmızı ette önlemleri alacağız

Fakıbaba, bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı’nın ardından düzenlenen akşam yemeği programında, hayvancılığın, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi açısından stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğinin altını çizen Fakıbaba, “Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz. Mutlaka önce üretici sonra sanayici arkadaşlarımız sonra tüketici. Üretici olmazsa olmaz. Üreticiler bu zincirin en değerli halkası. İnşallah yerli üretimimizi yapıp ithalatı önleyip yerli olarak bu gıda maddesini Türk halkına yedireceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BUZAĞI ÖLÜMÜ ENGELLENMELİ

Fakıbaba, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için 1 milyon düve hedefine ulaşılması gerektiğine işaret ederek, hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı ölüm oranlarının düşürülmesinin önemine değindi.

Hayvan sayısının artırılmasına yönelik projelere dikkati çeken Fakıbaba, “250 Bin Düve Projesi kapsamında 3 yılda toplam 250 bin baş düve verilecek. Bunlardan ilk 100 bini en geç temmuzda verilmeye başlanacak. 100 bini sonraki yıl ve 50 bini 3’üncü yıl verilecek. Proje ile 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşılacaktır. 300 Koyun Projesi’nde uygulamalar 26 Nisan’da başlayacak” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun7 sa önce
    Sayın bakanım toprak reformu olmadan hiçbir şey olmaz 10 dölüm 20dölüm şahsı tabusu olsa şehirlerin yarısı boşalır herkes köyüne döner kuzu 75 TL kg si vatandaşın tabuları veresiyeli dedesinin dedesi üzerine nekadar teşfik versen hikaye vesselam
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi konuştu
  1. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  2. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  3. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  4. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  5. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  6. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  7. Bursaspor hazırlıklara başladı
  8. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  9. Timsah çalışmalara hemen başladı
  10. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  11. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  12. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  13. Korkutan deprem! Antalya sallandı
  14. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
  15. Terör örgütüne büyük darbe
  16. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
  17. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
  18. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
  19. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
  20. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?