Faizsiz fonlara rağbet var

Buğra Kardan

Rapora göre Türkiye’de son dönemde ekonomik koşulların da etkisiyle sermaye piyasalarına yönelik artan ilgi, portföy yönetim sektörünü destekliyor. Yatırımcılar, dalgalı piyasa koşullarında varlıklarını profesyonel lisanslı kişilere teslim etmeye yöneliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında tasarrufun özendirilmesi, pek çok desteğin devreye alınması gibi faktörler, portföy yönetim şirketlerini ön plana taşıyor. Yatırımcı profiline göre hareket edilmesi, yönetimin lisanslı profesyonellerde olması gibi faktörler ise katılım esaslı fonları cazip hale getirmeye devam ediyor.

Yükseliş söz konusu

Portföy yönetimi alanında katılım esaslı yatırım fonlarının hızla büyüdüğünü vurgulayan KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, şunları ifade etti: “Katılım esaslı fonlar, faizli fonlara kıyasla daha güçlü büyüyor. BES Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer alan katılım esaslı fonlar faizli fonlardan daha büyük. Farklı yatırım temalarının ve fon tiplerinin yatırımcılara sunulması olumlu bir tablo oluşturuyor. Fonlara girişler artıyor. Biz de altın ve gümüşe yatırım yapan kıymetli madenler fonumuz, ABD’de işlem gören hisselere de yatırım yapan sürdürülebilirlik fonumuz, katılım finans kriterlerine uyan hisselere yatırım yapan hisse fonumuz ve günlük giriş çıkışlara izin veren para piyasası fonumuzla bireylere tasarruflarını değerlendirmek için farklı seçenekler sunmaya devam ediyoruz.”

Büyük avantaj

KT Portföy tarafından sunulan KDL fonunun tasarruf sahiplerinin dolar birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli olarak değerlendirmelerine imkân tanıyacağını vurgulayan Kütük, “Menkul kıymet fonlarımızın yanında KT Portföy Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla startup’lara ve girişimlere yatırım yapma olanağı sunmaya devam ediyoruz. Gelecek dönemde katılım esaslı fonlara yönelik ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Pazar artıyor

KT Porföy’ün sektör raporuna göre teveccüh kazanan ve müşteri tabanını genişleten katılım esaslı fonlar birçok varlık sınıfında çeşitli seçenekleri yatırımcılarına sunuyor. 2021 sonunda 70 milyar TL olan bu fonlar, geçen ay 120 milyar TL sınırını aştı ve portföy yönetimi, pazarındaki payını yüzde 11 seviyesine çıkardı. Sektörel olarak bakıldığında katılım bankacılığı penetrasyonunun portföy yönetimi alanında konvansiyonel bankacılıktan daha yüksek olduğu gözleniyor.