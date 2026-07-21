21 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٧) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زٖينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

(٨) وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعٖيداً جُرُزاًؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(7) Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık.

(8) Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız.



(Kehf Suresi, 18/7-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. Böyle olmasaydı denemenin bir anlamı kalmazdı. Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır.

Dünyada sürekli olan hiçbir şey yoktur; kıyamet gününde dünya da değişecektir; kalıcı olan yalnız Allah’tır. Bir âyette şöyle buyurulmuştur: “Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’ın huzuruna çıkacaklardır” (İbrâhim 14/48; ayrıca bk. Rahmân 55/26-27).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 536-537

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)







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