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Ekonomi “Faizsiz fonlar sistemi yukarı taşıyor”
Ekonomi

“Faizsiz fonlar sistemi yukarı taşıyor”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yılbaşından bugüne emeklilik sektörü yüzde 21,5’lik getiriye sahipken, sadece faizsiz fonlar ise yüzde 40,2 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:34:00 -
“Faizsiz fonlar sistemi yukarı taşıyor”

Özellikle pandemi sürecinin mevcut yaşam şartlarının gelecekte de güvence altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Sincek, bunun anahtarının ise BES’te olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirtti. Sincek, şunları kaydetti: “Özellikle 2017 yılında gerçekleşen düzenlemelerin ardından yeni bir kategori tanımlanmış oldu ve Otomatik Katılım Sistemi’nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtlanıyor. 30 Eylül 2020 itibarıyla OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki katılım fonlarının payının yüzde 63 olduğu görülüyor. Sonuç olarak, faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiği görüldü. Yılbaşından bugüne emeklilik sektörü yüzde 21,5’lik getiriye sahipken, sadece faizsiz fonlar ise yüzde 40,2 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor. Faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor.”

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