“Faizler, enflasyon düştü; kurda istikrar yakalandı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışında, fuarın, yöresel ürünlerin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğini söyledi. YÖREX’in geçen yıl 207 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anımsatan Varank, bu yıl bu rakamın üstünde ziyaretçi beklendiğini ifade etti.

2 milyar euroluk pazar

Yöresel ürünler noktasında coğrafi işaret tescilinin önemine değinen Varank, coğrafi işaretlerin, bir anlamda toprağın, yörenin imzasını taşıdığını söyledi.

Tescil sayısı kadar tescillenen ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değerin de önemli olduğunu ifade eden Varank, İtalya’nın 500’ün üzerindeki tescilli coğrafi işaretli ürününün, ülke ekonomisine 12 milyar euronun üzerinde gelir sağladığını söyledi. Türkiye’de ise tescilli işaretlerin pazar payının sadece 2 milyar euro civarında olduğunu anlatan Varank, tescilden sonraki süreçler olan ticarileşme, markalaşma, ihracat ve gastronomi turizmi gibi politikalara daha da ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etti. Varank, coğrafi işaretlerin yurt dışında da tescil edilmesinin, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu, bunun için de Türk Patent’in, Avrupa Birliği Komisyonu ile iş birliği yaptığını belirtti.

Simit Avrupa’da

Simitin, Oxford İngilizce sözlüğüne yeni eklenen kelimeler arasında yer aldığını belirten Varank, şöyle konuştu: “Anlamına baktığınızda şöyle diyor, ‘Türkiye menşeili, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü.’ İşte bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Bakanlık olarak Türkiye’nin yerel değerlerin markalaşmasını sağlamak adına tescilleri ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgesel kalkınmanın da vereceği destekle güçlü büyüme oranlarını bu sayede yakalayacak. Son dönemde pek çok uluslararası kuruluş, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı.”