Faizle ‘rekortmen’ oldular

KOBİ’ler ve sanayiciler faiz kıskacında nefes alamazken, özel bankalar faizden elde ettikleri kârlarla ‘vergi rekortmeni’ oldular. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli listesinin ilk sırasında yer alan Merkez Bankası’nı beş ‘faizci’ banka takip etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir Vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Şarık Tara’ya 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Bankalar ilk sırada

2017’nin Kurumlar Vergisi rekortmeni ise Merkez Bankası oldu. Bunu sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Vergi rekortmenleri listesinin ilk sırası şöyle: