Faizin haramlığından habersiz solcu Cumhuriyet ile ırkçı Yeniçağ'ı anladık da, Milli gazeteye ne oldu?
Faizin haram oluşundan habersiz solcu Cumhuriyet ile aynı safı tutan Milli Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "faiz" üzerinden hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Milli gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "faiz" kararlılığı üzerinden hedef aldı.
Faizin haramlığından habersiz solcu Cumhuriyet ile ırkçı Yeniçağ'ı anladık da, Milli gazeteye ne oldu?
Gazete, haberinde, ekonomist Evren Devrim Zelyut'un açıklamalarına yer verererek, FED'in faiz arttırımı yapacağını ve dolar/TL kurunun 17 liraya yükseleceğini manşetine taşıdı.
Kamuoyu, Milli gazetenin bu haberine, "Faiz indirildiği için Türkiye'yi cezalandırmak isteyenlerin borazanlığı, Milli gazeteye yakışıyor mu?" tepkisini verdi.