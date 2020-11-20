'Faizi ortadan kaldırıyoruz'

Akit Ekonomi

Emin Şirketler Grubu Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, önemli açıklamalarda bulundu. Daldal, grup olarak 2020’de de başarılı bir grafik sergilediklerini belirtti.

Teveccüh büyük

Eminevim’in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi’nin teveccüh gördüğüne dikkat çeken Daldal, “Bu sayede ilk 10 ayda 18 bin 500 kişi 3 milyar 375 milyon TL değerinde ev ve araç sahibi oldu” şeklinde konuştu. Pandeminin köklü dönüşümlere yol açtığına işaret eden Daldal, şunları söyledi: “Covid19’la mücadele döneminde hayatımızda kalıcı değişiklikler oldu. Fiziksel olarak yapılan her şey bu dönemde dijital alana taşındı. Görüntülü görüşme ve esnek çalışma modelleri öne çıktı. Alışverişler dahi evlerden yapıldı. Bunun gibi daha birçok işimizi online teknolojilerden yararlanarak ve işlerimizi aksatmadan sürdürdük. Tasarruf alışkanlıklarımızı değiştiren bu döneme biz de inovatif yöntemlerle katkı sağladık.”

Görüntülü şube etkin

Daldal, ‘Görüntülü Şube’ adlı yeni bir sistemle insanların bulundukları yerden ev ve araç taleplerini karşılamaları için gerekli adımları attıklarını vurguladı. Evden çalışan bin 200 şube personelini sisteme entegre ederek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Daldal, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlarımıza ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirme olanağı sunarak önemli bir zaman tasarrufu sağladık. Ayrıca kişilerin online sistemimiz üzerinden ev ve araç alımlarında da tasarruf alışkanlıklarını devam etmesine katkı sunduk. Uygulanan bu gibi yöntemlerin insanları önemli tasarruflara yönlendirdiğini görüyoruz. Ve yapılan her tasarrufun da ülkemiz ekonomisine destek anlamına geldiğine inanıyoruz.”

Ekonomiye büyük katkı

Daldal, faizsiz Elbirliği Sistemi’yle hizmet verdiklerini hatırlatarak, “Merhum Emin Üstün tarafından temelleri atılan ve başarıyla uygulanan bu sistemle 30 yılda toplamda 170 bini aşkın ailenin ev ve araç sahibi olmasına vesile olduk. Yaptığımız teslimatlarla 1 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk” ifadelerini kullandı. Hem insanların faize bulaşmadan birikimlerini değerlendirmelerine imkân tanıdıklarının hem de ülke ekonomisine her ay 300-350 milyon TL değerinde ekonomik katkı sağladıklarının altını çizen Daldal, şöyle konuştu:

Sistem avantajlı

“Faizin ekonomiden aldığı payı Elbirliği Sistemimiz’le ekonomimize yeniden kazandırıyoruz. Konut ve araç alımlarında faizi ortadan kaldırarak insanların tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz Elbirliği Sistemi, 1991 yılından günümüze kadar başvuru almaya devam eden bir sistem. Her kesimden ve her gelir grubundan kişilerin başvurduğu bu sistemde son yıllarda daha da artan başvuru sayısı, aslında tasarrufa önem verenlerin sayısındaki artışa da işaret ediyor. Genel bir analiz yaptığımızda sadece önceki nesillerden değil, günümüzün genç nesillerinden de ciddi bir başvuru alıyoruz. Çünkü sistemin sunduğu avantajlardan en önemlisi sağladığı tasarruf. İnsanlar, Eminevim’e başvuru yaparak yüksek faizlerle borçlanmaya gerek duymadan ev ve araç sahibi olabiliyorlar.”