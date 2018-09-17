Faizi ezecek program

Merkez Bankası’nın faiz artırması uluslararası yatırımcıları bile ‘ikna etmeye’ yetmedi. “Yatırım gurusu” olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, yatırımcının güven aradığına dikkat çekerek, Merkez Bankası’nın faiz artışının yatırımcı güvenini artırmayacağını savundu.

Mobius, CNBC’ye verdiği mülakatta “Çözüm, sadece yabancı değil yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli politikalar oluşturmaya başlamaktan ve yatırımcıya güven veren adımlar atmaktan geçiyor” şeklinde yorum yaptı.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Arjantin örneğini veren Mobius “Arjantin de faiz artırdı ancak güven oluşmayınca faiz artışının da etkisi olmuyor” ifadesini kullandı.

GÖZLER BAKAN ALBAYRAK’IN 20 EYLÜL’DEKİ AÇIKLAMASINDA

Güven ve istikrar arayan yerli ve yabancı yatırımcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın perşembe günü açıklayacağı ekonomi yönetiminin 3 yıllık iş planını oluşturacak Orta Vadeli Program’ı (OVP) bekliyor.

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında ekonomi yönetiminin 3 yıllık iş planını oluşturacak olan Orta Vadeli Program’ın 20 Eylül’de açıklanacağını açıklamıştı. OVP’de herkesin gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program göreceğini ifade eden Bakan Albayrak, “OVP’de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLERE KUR KALKANI

Dolar merkezli ekonomik saldırı operasyonuna karşı, Türk Lirası’nı ve reel sektörü korumak için, döviz sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesinden stopaj oranlarının değiştirilmesine kadar birçok önemli kararı hayata geçiren hükümet, şirketleri kur farkı zararına karşı koruma adına bir düzenlemeye daha imza attı. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak.

FAİZ SÖMÜRÜSÜ KARTLARA YANSIDI

Merkez Bankası’nın faiz artırımı, kredi kartı kullanan tüketicileri de vurdu. Faiz artırımına giden Merkez Bankası, 2018’in 4. Çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını da yükseltti. Buna göre, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25 olurken aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,30 olarak belirlendi.