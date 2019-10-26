Faizcilerin hortumu kesildi

Harun Sekmen İstanbul

Önceki dönemlerdeki görüş ayrılığının ülke ekonomisine büyük zarar verdiğine işaret eden ekonomist İslam Memiş, “Hükümet ile MB’nin görüş ayrılığı vatandaşın ya da ülkenin alın terinin faiz lobisine akmasına neden oluyordu. Görev değişikliğinden sonra bu faiz lobisinin hortumu kesilmiş oldu” şeklinde konuştu. Faiz indirimlerinin üretime yansıyacağını kaydeden Memiş, “Türkiye’nin emeği faizcilere gitmeyecek. Üretime istihdama gidecek. Böylece nakit sıkışıklığı engellenecek ve iç piyasalar hareketlenecek. Türkiye’nin Ortadoğu’daki askeri operasyonları, dış politikadaki dik duruşu, faiz lobisine karşı faiz indirimine gitmesi, ülkeyi zora sokmak isteyenlerin planlarını bozdu” dedi. Ekonomist yazar S. Bilgehan Eren ise “Hükümet bu noktada olumlu adımlar atıyor. Faiz lobileri değil vatandaş kazanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Üretim ekonomisinin yolunun düşük faizden geçtiğine işaret eden Eren, “Faizlerin düşük olması, elinde para olanı yatırım yapmaya teşvik eder. Yatırımın olması ise istihdamı artırır. Hükümetin faiz karşıtı bir politika izlemesi, faiz lobilerinin nefesini kesiyor” ifadelerini kullandı.