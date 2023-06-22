Faiz yükseldi dolar uçtu… Hani faiz çıkınca dolar düşüyordu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haziran ayına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizi açıkladı. Yurt içi piyasaların yakından takip ettiği bu rakam, “bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” olarak da tanımlanıyor.

Politika faizi yüzde 15'e çıkartılırken, karar metninde de faiz artışı sinyali verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın koordineli olarak çalışarak enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtmesi ve birlikte atılacak adımların kabullenilmesi piyasalarda faiz artışı beklentisi doğurmuştu.

Bu durum, yıllardır sürekli faiz artışını savunan sözde ekonomistler için fırsat haline gelmişti.

Sessizler

Faiz artışı kararının ardından dolardaki hareket dikkatlerden kaçmadı. Dolar/TL Merkez Bankası'nın kararının ardından tekrar yükselişe geçti. Dolar 24 liranın üstüne çıktı, Türk Lirası yine değer kaybetti.

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Faizler artırıldıktan sonra doların artmasıyla birlikte, yıllardır faiz artışını savunan sözde ekonomistlerin sessizliği tepkiye neden oldu. Sosyal medyada algı dolu mesajlar paylaşıp halkı kışkırtanların, faiz arttıktan sonra doların da yükselmesine ses çıkarmaması infiale neden oldu.

Ekonomideki sorunun faiz indirimi olmadığı da böylece kanıtlanmış oldu.