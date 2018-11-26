Faiz yatırımları gölgeliyor, ekonomiye darbe vuruyor! Enflasyon gibi faize de savaş açılsın

Fahiş faiz oranları yatırımların ötelenmesine, üretimin durmasına, ihracatın aksamasına neden oluyor. Yüzde 30’ları geçen oranlardan zarar gören reel sektör temsilcileri, ekonomi yönetimini önlem almaya davet ediyor. Hazz, Bauvian, Senass gibi çikolata ve şekerleme markalarını bünyesinde bulunduran BETAMARK’ın Genel Müdürü Burak Benşin, sanayicilerin büyümeleri; yatırımlarını devam ettirmeleri adına likidite temininin kolaylaşması gerektiğini belirtti.

Kâr marjları geriliyor

Ülkemizde yürekli girişimcilerin adedinin arttığına işaret eden Benşin, “Bunların başarılı olmaları için kredi maliyetleri aşağı çekilmeli. Şu muhakkak ki maliyetler, Avrupa ile aynı miktarda olsa uçuşa geçerdik” ifadelerini kullandı. Benşin, faiz sorununun büyüdüğünden yakınarak, “Bu nedenle firmalar bunalıma giriyor, yatırımlar ya öteleniyor ya da durduruluyor” diye dert yandı. Şirketleri faizden kaçınmaya, Muşaraka ve Mudaraba gibi modellere yönelmeye çağıran Benşin, “Çok ortaklı Girişim Sermaye Fonu da hemen hayata geçirilmeli” tavsiyesinde bulundu. Fonun üreticileri rahatlatacağını savunan Benşin, şöyle devam etti: “Plan ile projeleri bulunanların yararlanabileceği bu fon, likidite talebini karşılayacak ve firmaları rahatlatacaktır. Şu anda yatırımlar için 200-250 bin dolar bulunabilir. Ama 3-5 milyon dolar bulunamaz. Burada bir tıkanıklık ile karşılaşılıyor. Ve maalesef yatırımlar erteleniyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Girişim Sermayesi Fonu önemle ele alınmalı, tercih edilmeli.”

Şoklara karşı ihracatla korundu

BETAMARK olarak ihracata ağırlık vererek büyüdüklerini; kur şoklarına karşı korunduklarını anlatan Benşin, şunları kaydetti: “İki yıldır dış satışlara odaklanıyoruz. Pek çok ülkeye çikolata, şekerleme ve dondurulmuş unlu mamuller satıyoruz. Çok şükür, ihracatın rolü ile kur artışlarından yara almadık. Ürün sattığımız firmalar büyük markalar. Kendi markalarımızla alanda değiliz ama ihracat yaptığımız ülkelerin köklü firmaları ile çalışıyoruz. Bir yandan Kuveyt ve Katar’a diğer yandan Avrupa ülkelerine ürün yolluyoruz. Ne mutlu, ürünlerimiz İtalya’da etiketlenip Avrupa’ya dağılıyor. ABD’ye de ihracatımız başlıyor. İlk konteynerimiz yakında yola koyulacak.”

“Fiyat artışlarını süspanse ettik”

Gelirlerinde ihracatın payının yüzde 60, iç satışların ise yüzde 40 olduğuna dikkat çeken BETAMARK Genel Müdürü Benşin, “Türkiye’de 22 bayimiz var. Bu bayilerimize ilgi yoğun. Fiyat artışlarını süspanse ediyoruz. Bu anlamda bir sorun görmüyoruz. Tabii hammadde tedarik eden firmalar, sıkıntılara neden olabiliyor. Bu ortamda ‘peşin fiyatına ürün veririm’ diyenler, ara mamul bedellerini önemli oranda arttıranlar çok. Hal böyle olunca perakendeciler yeni tedarikçiler arıyor. Hali ile yeniler devreye girince eskiler oyun dışında kalıyor” dedi.