Faiz, son 4 ayda 10 puan birden düştü! Kimsenin yüzde bahanesi kalmadı

Enflasyondaki artıştan, yatırımlara kadar pek çok konuda gerekçe olarak gösterilen faizde düşüş sürüyor. 12 Haziran 2019 tarihinde Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verirken, 6 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına getirilen Murat Uysal başkanlığında ilk kez 25 Temmuz’da toplanan kurul, faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermişti. Uysal başkanlığındaki kurul, faiz indirimine devam ediyor.

Toparlanma eğilimi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında dün yapılan PPK toplantısını ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar verdiği duyuruldu. Duyuruda, son dönemde edinilen verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Dezenflasyonla uyumlu

Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi: “Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Yakın takibe devam edecek

Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

“Merkez, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti” açıklamasında bulundu. Avdagiç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “4 ayda 1000 puanlık indirim memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açısı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve Eylül verisinin yüzde 9.26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz.”

“Sanayicinin de eli rahatlatılmalı”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ettiklerine işaret ederek, kamu ya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını beklediklerini aktardı ve şu mesajı verdi: ““Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz” yorumunda bulundu.

“Karar, yatırımcıyı sahaya davet etti”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da piyasada doğru şartlar oluştuğu müddetçe indirimlerin sürmesi gerektiğini belirterek, yatırımları felç eden yüksek faizlerin, uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu, yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girildiğini ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet ettiğini vurguladı. Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken her zaman Türkiye’nin, dolayısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çeken Kopuz, “Reel sektörümüz, faiz mengenesinde zor duruma düşerse bundan kimse kazançlı çıkmaz” dedi.