Faiz kararı sonrası dolar düştü, gram altın adeta çakıldı!
Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir oranda artırmasının ardından dolar ve gram altında ser düşüşler yaşandı. Gram altında 40 liradan fazla gerileme görülürken dolar 27 liranın altını gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25'e yükseltti.
Dolarda sert düşüş
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 27,27 TL seviyesinde olan dolar beklentilerin üzerinde gelen faiz artışı sonrası sert düşüş göstererek 26,61 TL seviyesine kadar geri çekildi.
29,75 TL seviyesinde olan Euro ise 28,93 TL seviyesine kadar düşüş gösterdi.
Gram altın 40 lira birden düştü
Kurdaki düşüşten etkilenen Gram Altın/TL altında ise 1682 TL seviyesinden 1642 TL seviyesine kadar düştü
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