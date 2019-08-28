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Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Kamu bankalarının konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi sonrasında inşaat sektöründe hareketlilik beklenirken, Adana’da bazı müteahhitlerin fiyatlara yüzde 20 ile 30 oranında zam yapması düşük faizin piyasaya etkisini kısıtlamış oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Kamu bankalarının konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi sonrasında inşaat sektöründe hareketlilik beklenirken, Adana’da bazı müteahhitlerin fiyatlara yüzde 20 ile 30 oranında zam yapması düşük faizin piyasaya etkisini kısıtlamış oldu. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Böyle fahiş fiyat artırımı yapanlardan vatandaşlar ev almasınlar” dedi.


Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar yoğun talep göstererek kredi başvurusunda bulundu. Adana’da ise konut satışlarında talep imar düzenlemesi ile yoğunluk artışına gidilen ve son 4 yılda yaklaşık 30 bin konutun yapıldığı ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği Sarıçam ilçesi oldu.


Ancak bazı uyanık müteahhitler ve emlakçılar düşen konut kredisi faizlerine rağmen, kredi oranları düşmeden önce Temmuz ayında 120 bin TL’ye sattıkları evi, konut kredisi faizi düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak 150 bin TL’den başlayan fiyatlarla satmaya başladılar. Bu durumda ise vatandaşın hevesi kursağında kalırken, düşük faiz oranında da piyasaya etkisi kısıtlanmış oldu.



"En iyi cevabı verecek yine vatandaşlar"


AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz uyanık müteahhitlerden ev alınmaması gerektiğini belirterek, “Hükümetimizin bu fırsatını kendi lehine çevirmeye çalışan uyanık müteahhitlerimiz var maalesef. Bunlara vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşın 120 bin liralık eve 150 bin lira diyen uyanık müteahhitlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu devletimizin, lokomotif olan inşaat sektörünü canlandırmak ve hem de vatandaşlarımızın kolay ev sahibi olma girişimini kimse kötüye kullanmamalı. En iyi cevabı verecek yine vatandaşlarımız. Böyle fahiş fiyat artırımı yapanlardan vatandaşlar ev almasınlar. Önceki fiyatını çok iyi biliyor vatandaşımız. 0,99 faizden sonra yüzde 50 fiyat arttıranların yanına bile uğramasın vatandaşımız” diye konuştu.



“İnşaat sektörünü zor durumda bırakıyorlar”


Ayrıca Mustafa Karslıoğlu, bu tarz uyanıklık yapan kişilerin sektöre zarar verdiğini ifade ederek, “Sonuçta, hükumetin vatandaşa ve sektöre verdiği fırsatı aleyhine çeviriyor. 250 sektörü arkasından lokomotif halinde çeken inşaat sektörünü zor durumda bırakıyor. Ekonomi canlansın derken piyasayı tam anlamıyla negatif seyirde hareket etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor” dedi.


Ev seçecek vatandaşlara da uyarılarda bulunan Karslıoğlu, “Yeni yerleşim alanına, alt yapısı güzel olan, otoparkı olan evleri tercih etmesi gerekiyor ve yine ‘Yap-Sat’cılar diye tarif ettiğimiz bu meslekle alakası olmayıp, sonradan yasanın boşluğundan faydalanıp, müteahhitlik yapanlardan ev alırken, tapusuna dikkat etsinler. Anlayan birini yanlarında götürsünler ya da derneğimize sorsunlar. Biz her zaman hazırız. Kimden nasıl alınır, nasıl satılır, hangi katı aldığına dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
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