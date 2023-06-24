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Medya Faiz artışına rağmen döviz niye fırladı! O isim, "Bundan" deyip açıkladı
Medya

Faiz artışına rağmen döviz niye fırladı! O isim, "Bundan" deyip açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:23:00 -
Faiz artışına rağmen döviz niye fırladı! O isim, "Bundan" deyip açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, faiz artışına rağmen döviz kurunun artmasının sürpriz olmadığını belirterek, "Oysa şaşıracak bir şey yok. Piyasa analisti, muhtelif sıfatlı yorumcu, yabancı banka çalışanı ya da fon yöneticisi gibi figürlerin açıklamalarından da anlaşıldığı üzere. Bulmaz da. Zira piyasaların bahanesi bitmez. Ekonomi de dinamik bir süreç olduğu ve yığınla dışsal faktör etrafında şekillendiği için her zaman bir gerekçe ileri sürülebilir. Tam da bu nedenle dikkat edilmesi gereken ana konu, siyaseten açılan alanda etkili ve sonuç odaklı icraat yapılmasıdır" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, faiz artışına rağmen döviz kurunun artmasının sürpriz olmadığını belirterek, "Oysa şaşıracak bir şey yok. Piyasa analisti, muhtelif sıfatlı yorumcu, yabancı banka çalışanı ya da fon yöneticisi gibi figürlerin açıklamalarından da anlaşıldığı üzere. Bulmaz da. Zira piyasaların bahanesi bitmez. Ekonomi de dinamik bir süreç olduğu ve yığınla dışsal faktör etrafında şekillendiği için her zaman bir gerekçe ileri sürülebilir. Tam da bu nedenle dikkat edilmesi gereken ana konu, siyaseten açılan alanda etkili ve sonuç odaklı icraat yapılmasıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başarılı olmak zorunda olduğunu kaydeden Müderrisoğlu, yazısında, "Faize dair söylenen sözler, hafıza kayıtlarında durmaktadır. Faiz, parayı kullanmanın bedeli olarak, bugünkü küresel finansal nizamı kuranların ana aparatıdır. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme için sıfıra yakın reel faiz ana hedef olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

 

 
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