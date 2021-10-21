Faili meçhullerin kanı ‘sol’un elinde

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP’lilerle birlikte açılışını yaptığı, İYİ Partili Meral Akşener’in çelenk gönderdiği Diyarbakır’daki ‘Hafıza Odası’ adlı sergide istismar edilen faili meçhullerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. PKK tarafından katledilen bir tane bile şehidin isminin yer almadığı sergide terör örgütünün arka bahçesi konumundaki İnsan Hakları Derneği’nin hazırladığı liste sergilenirken, sergide yer alan isimlerin kahir ekseriyetinin sol zihniyetin iktidarlarında öldürüldüğü belirlendi.

Sergideki isimler 90'ların eseri

PKK paçavrasını andıran renklere bezeli insan kafatasları ile tabutları çağrıştıran görsellerin kullanıldığı ressam Ahmet Güneştekin’e ait ‘Hafıza Odası’ adlı sergi, faili meçhuller cinayetlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre en fazla faili meçhul cinayetin, parlamenter sistem bataklığı sayesinde iktidar yüzü görebilen sol zihniyete ait hükümetler döneminde işlendiği ortaya çıktı. Sol liderler Erdal İnönü ile Bülent Ecevit’in iktidar ortağı olduğu ve JİTEM’le Beyaz Toroslarla özdeşleşen 90’lı yıllar Türkiye’nin en karanlık dönemi olarak kayıtlara geçti.

CHP/SHP iktidarında tırmandı

1991 yılında kurulan ve sonradan başkanları değişerek devam eden 6 yıllık DYP-SHP koalisyonunda deyim yerindeyse faili meçhul cinayet rekoru kırıldı. 1990’da 11 olan faili meçhul cinayet sayısı 1991’de 31’e, 1992’de ise tırmanışa geçerek 362’ye yükseldi. Uğur Mumcu, Bahtiyar Aydın, Cem Ersever’in öldürüldüğü, 33 askerin şehit edilmesi, Madımak olayları ve Başbağlar faciası olmak üzere daha pek çok olayın meydana geldiği, Eşref Bitlis’in düşen uçağının, Adnan Kahveci’nin şaibeli kazasının, Turgut Özal’ın ani kalp durmasının faili meçhulden sayılmadığı 1993, 467 cinayetle en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti. 1994 yılı 423 cinayetle ikinciliğe yükselirken, 166 cinayetin işlendiği 1995 yılından itibaren faili meçhuller azalmaya başladı.

Akşener Ecevit'le devam etti

İP Lideri Meral Akşener’in İçişleri Bakanı olduğu 1996’da 113, 1997’de ise 65 faili meçhul kayda geçti. Yine bir başka sol parti olan DSP’nin lideri Bülent Ecevit’in iktidar ortağı olduğu 1998’de 45, 1999’da 52, 2000’de 13, 2001’de ise 24 faili meçhul işlendi. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle 19 yılda faili meçhuller adım adım sıfırlanırken, Necip Hablemtoğlu suikastı 2002 yılında kayda geçen tek vaka oldu.

Sergide ‘katil Akşener’ sesleri

HDP-İP-İmamoğlu ittifakının örtülü olarak arz-ı endam ettiği sergi tepki topluyor. HDP’ye yakınlığı ile bilinen Ahmet Güneştekin’in hazırladığı ve açılışını CHP’li İmamoğlu’nun yaptığı “Hafıza Odası” isimli sergiye çelenk gönderen İP lideri Meral Akşener protesto edildi. Sergi alanında protesto düzenleyen bir grup, işlenen cinayetlerin Akşener’in İçişleri Bakanlığı döneminde yaşandığını hatırlatarak tepki gösterdi. Sergilenen maket tabutları sökerek fırlatan protestocular, “Akşener, bu serginin açılışına çelenk göndermiştir. Hem katledip hem de çelenklerle bunları kutlamak, açılışlarını Kürtçe şarkılarla yapmak, Kürtçenin yasak olduğu bir dönemde, insanların sırf Kürt olduğu için katledildiği bir dönemde, bu tabutları, ayakkabıları asmak, Kürt halkına, Kürt değerlerine ihanettir” dediler.

“Abdestli nesil” CHP’nin hedefinde

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TÜGVA üzerinden zihniyetlerini bir kere daha ortaya koydu. Meclis’te konuşan Kaya, TÜGVA’yı hedef alarak, şunları kaydetti: “Vizyonlarını ‘medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştirme’ olarak ifade ediyorlar. Nesil yetiştirme MEB’in görevi. Nesiller yetiştirme görevi vakıflara, derneklere, cemaatlere ve tarikatlara devredilemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet emin ellerde. Hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasın.”