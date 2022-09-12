Faik Öztrak'tan 12 Eylül darbesinin yıldönümünde skandal açıklama! Kenan Evren ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutma hadsizliği..

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Kenan Evren eli ile gerçekleştirilen 12 Eylül darbesinin yıldönümünde, CHP'den skandal bir çıkış geldi.

1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 650 bin kişinin gözaltına alındığı, açılan 210 bin davada 230 bin kişinin yargılanıp, 7 bin kişi için idam cezasının istendiği ve 517 kişiye idam cezasının verildiği 12 Eylül 1980 darbesi, hafızalardaki yerini korurken, CHP'li Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

15 Temmuz hain darbe girişimini milletinin desteği ile bertaraf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren ile bir tutma hadsizliğine imza atan Öztrak, şunları söyledi:

Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın, 12 Eylül’de yaşadıklarımızla, büyük benzerlikleri var. Hangi birini söyleyelim. 12 Eylül’de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa, 20 Temmuz 2016’dan sonra aynını, Erdoğan yönetimi yapıyor. Bugün Erdoğan’ı kaç kişi eleştirebiliyor?