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Spor

Fahri Okan Böke, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:01:07 -
Fahri Okan Böke, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti

İSTANBUL (AA) - Fahri Okan Böke, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, başkanımız Mustafa Cengiz'in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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