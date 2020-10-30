Fahri din görevlileri kadroya geçirilsin

İnançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen ve Türkiye genelinde sayıları 20 binin üzerinde olan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin, sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor. Cüzi ücretlerle, yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler sorunlarının giderileceği günü sabırsızlıkla beklerken, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulundu.

Fahrilere ihtiyaç var ki müftülükler alıyor!

Güldemir, “Fahri ve vekil kardeşlerimiz birçok Kur’an kursumuzda zor şartlarda cüzi rakamlar alarak, ibadet aşkıyla çalışıyor. Diyanet belli ölçülerde kadro aldığında bu kardeşlerimize müracaat ediyor. Bazı fahri kardeşlerimiz 4-5 yıldır Kur’an eğitimi veriyorlar. İhtiyaç var ki müftülüklerimiz bunu alıyor” şeklinde konuştu.

Son bir defaya mahsus fahrilere kadro verilsin!

Güldemir, “Yurtdışı ya da askere giden kardeşlerimizin yerine vekaleten imam hatip görevi yapan kardeşlerimiz bakıyor. O yurtdışına giden arkadaşlarımızın görev yaptığı camiler büyük camiler. Eğer bu vekil arkadaşlarımız büyük camilerde görev yapabilecek kadar yeterli iseler pekala köylerde, mahallelerde de imam hatiplik yapacak kadar yeterlidir. Biz son bir defaya mahsus, son 1 yıl ya da 2 yıl içerisinde fahri ve vekaleten görev yapan kardeşlerimizin yine mülakat sınavına tabii tutularak ve başka bir şart aranmaksızın kadroya geçmelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.