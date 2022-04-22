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Gündem Fahrettin Koca'dan flaş maske yasağı açıklaması
Gündem

Fahrettin Koca'dan flaş maske yasağı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:29:00 -
Fahrettin Koca'dan flaş maske yasağı açıklaması

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok gibi düşünmemeliyiz. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi" dedi. 

 

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