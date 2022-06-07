Fahrettin Koca, Ümit Özdağ'a ders verdi

Irkçı politikası ve söylemleriyle toplumu aklınca provoke etmeye çalışan Ümit Özdağ, Hatay Reyhanlı'da çalışan doktorlarla ilgili ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı konusunda kendisini arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken attığı tweetle Bakan Koca'nın tepkisini çekti.

"Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez"

Koca, yaptığı açıklamada "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.