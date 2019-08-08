0553 313 94 23

Fahrettin Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
Fahrettin Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

"Hava ambulansını vatandaşına ücretsiz sunan bir ülkeyiz" 

Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktada olunduğunu belirten Koca, "Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz." diye konuştu.

"Geçen yıl 5 bin 600 kalp ve böbrek nakli yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca, "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı." ifadesini kullandı.

"Aşıda dışa bağımlılığı 5 yıl içinde bitirmek istiyoruz"

Bakan Koca, aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığı bitirmek istediklerini dile getirdi.

Koca, basamaklandırma genelgesine ilişkin, "Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi bir şey yapamaz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, genelgeyle ilgili eleştirilere de değinerek şunları kaydetti:

"Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."

Koca, "Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." dedi.

"Bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Koca, son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda perde açılıyor
    1. Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda..
    2. İstanbul trafiğinin bayram raporu
    3. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
    4. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
    5. Derin dondurucuları değil gönülleri..
    6. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    7. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    8. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    9. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    10. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    11. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    12. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    13. Öğretim üyelerinin akademik..
    14. İzmir’de korkutan deprem
    15. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    16. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    17. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    18. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    19. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    20. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru