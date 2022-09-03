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Yaşam Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl?
Yaşam

Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca iyileşti mi? Fahrettin Koca’nın testi negatife döndü mü?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:16:00 -
Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca karantinası bitti mi?

Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

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