Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Peki, Fahrettin Koca hangi konuda açıklama yapacak?

Fahrettin Koca neyi açıklayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın yerli aşı ve aşılamada 100 milyon dozun geçmesiyle ilgili bir açıklama yapabileceği tahmin ediliyor.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yerli aşının seri üretimine ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Koca, “Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yerli VLP aşısının faz 2 çalışmalarının sona erdiğini ve faz 3 çalışmalarının başlayacağını duyurdu.