Fahrettin Koca ne açıklaması yapacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Fahrettin Koca son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağının duyurusunu yaptı. Vatandaşlar Fahrettin Koca’nın hangi konuda açıklama yapacağını araştırmaya başladı. Peki, Fahrettin Koca ne açıklayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül Perşembe günü önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Peki, Bakan Koca ne açıklayacak?
Fahrettin Koca ne açıklaması yapacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’nın salgın süreciyle ilgili önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Detaylarla ilgili duyumlar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.