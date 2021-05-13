Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanların Ramazan bayramını kutladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Koca, "Büyük bir bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

'Salgın gölgesindeki üçüncü bayramımız'

Fahrettin Koca'nın bayram mesajı şöyle oldu:

"Bayramı bayram yapan, kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bayramları bunun için bekleriz. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram."

'Sağlık çalışanlarımız görevi başında'

"İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Yine ailelerinden ayrı kalacaklar. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kutlayacağımız bayramların hasreti ile hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."