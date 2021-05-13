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Gündem Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Gündem

Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ettiği konuşmasında kıstılamaların ne zaman ve nasıl sona ereceğine de değindi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:29:00 - 2021-05-13 16:47:46

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanların Ramazan bayramını kutladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Koca, "Büyük bir bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

'Salgın gölgesindeki üçüncü bayramımız'

Fahrettin Koca'nın bayram mesajı şöyle oldu:

"Bayramı bayram yapan, kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bayramları bunun için bekleriz. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram."

'Sağlık çalışanlarımız görevi başında'

"İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Yine ailelerinden ayrı kalacaklar. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kutlayacağımız bayramların hasreti ile hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

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Yorumlar

Bfvfvfvf

Her konuşmayı müjde olarak vermeyi bırakın
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kimseyi suçlamıyoruz. zor mücadele. ama müjde falan bunları boş verin.
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