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Siyaset Fahrettin Altun'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırılara tepki
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırılara tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:09:00 - 2021-01-15 23:13:30
Fahrettin Altun'dan Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırılara tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve avukat Afşin Hatipoğlu'na yönelik bugün kalleş saldırılar gerçekleştirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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