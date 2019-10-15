0553 313 94 23

Fahrettin Altun'dan net 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AFP haber ajansına Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz.” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 21:49
Fahrettin Altun'dan net 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AFP haber ajansına Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaptı. 

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: 

“Türkiye ve ABD, 67 yıllık NATO müttefikleridir. Askerlerimiz Kore ve Afganistan başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında birlikte savaşmış, kan dökmüş, can vermiştir. Ülkelerimiz, son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde güç birliği yapmıştır.

Türkiye ve ABD, DEAŞ terör örgütüyle mücadele edilmesi ve örgütün yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi hususlarında mutabıktır. Öte yandan Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye’de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş; bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır.

DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK’lı teröristler silahlarını Türkiye’deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda son derece açık davranarak, ABD’yi PKK’ya verdiği ağır silahları toplamaya ve ek sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık.

Bugün Türk halkı anlaşılabilir şekilde kafa karışıklığı yaşamaktadır. NATO müttefikimiz olan ABD’nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. ABD’nin neden mülteci krizine bir çözüm önermediğini merak edilmektedirler. Washington’un neden Suriye’nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar.

Birçok ABD’li sivil ve askeri yetkilinin kariyerlerinin Suriye’deki DEAŞ tehdidini ilelebet ayakta tutmaya endeksli olduğu sır değildir. Nitekim son günlerde ABD’li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak Suriye’nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK’nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ’lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış; son olarak Esad rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur. DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:49
  1. barış pınarı harekatı
  2. Fahretttin Altun
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi
    1. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl..
    2. TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye..
    3. Akdeniz'de 180 göçmen kurtarıldı
    4. Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı..
    5. Fahrettin Altun'dan net 'Barış Pınarı..
    6. Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD..
    7. Putin'in temsilcisi terör örgütüyle..
    8. ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye..
    9. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    10. Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?..
    11. Peygamber Efendimizin "beni..
    12. Galatasaray Real Madrid maçı biletleri..
    13. Putin'in Suriye temsilcisinden küstah..
    14. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar..
    15. Umaç helvası nasıl yapılır? Umaç..
    16. Emekli maaşı zam hesaplama nasıl..
    17. Çağla aşı nasıl yapılır? Çağla aşı..
    18. Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli..
    19. Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD..
    20. Köftür nedir? Köftür'ün faydaları..
    21. Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
    22. Nijerya, madenlerini çıkarmak için..
    23. Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri..
    24. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
    25. Terör örgütü yandaşlarının saldırısına..
    26. Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de..
    27. Nihat Kahveci: Tek kelime ile...
    28. 'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler..
    29. Köfte nasıl yapılır? Lezzetli köfte..
    30. CNN'in başkanından 'Trump'ın azline..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur