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Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, Anadolu'ya sahip çıkmanın, sadece vatana sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmek olduğunu belirtti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Altun, yarın Anadolu’nun aziz millete vatan oluşunun 947. yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacaklarını, önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu'ya sahip çıkmanın, sadece vatana sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmek olduğunu belirtti.

Altun, yaptığı açıklamada, yarın Anadolu’nun aziz millete vatan oluşunun 947'nci yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacaklarını, önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te olacaklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
  1. Malazgirt
  2. malazgirt zaferi

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