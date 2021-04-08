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Ekonomi Fahrettin Altun'dan "Kanal İstanbul" paylaşımı
Ekonomi

Fahrettin Altun'dan "Kanal İstanbul" paylaşımı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:30:00 -
Fahrettin Altun'dan "Kanal İstanbul" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir video yayınladı. 

Altun yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye'nin en prestijli projesidir" ifadelerini kullandı.

 

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