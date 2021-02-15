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Gündem Fahrettin Altun'dan hain Can Dündar'a tek kelimelik cevap
Gündem

Fahrettin Altun'dan hain Can Dündar'a tek kelimelik cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK ve FETÖ'nün kuklası HDP'yi öven firari hain Can Dündar'a 'Sünepe...' diyerek tek kelimeyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:44:00 -
Fahrettin Altun'dan hain Can Dündar'a tek kelimelik cevap

MİT TIR'ları davasından yargılanan ve firar eden Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar HDP'yi övüp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. HDP'yi halkın sesi diye tanımlayan Dündar, Altun için ise 'saray memuru' ifadesini kullandı.

Altun: HDP demek PKK demektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun provokatif Gara şehitleri paylaşımları sonrası PKK'ya ve HDP'ye sert tepki göstermiş "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Fahrettin Altun'dan çok net mesaj
Fahrettin Altun'dan çok net mesaj

Aktüel

Fahrettin Altun'dan çok net mesaj

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