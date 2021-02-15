Fahrettin Altun'dan hain Can Dündar'a tek kelimelik cevap

MİT TIR'ları davasından yargılanan ve firar eden Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar HDP'yi övüp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. HDP'yi halkın sesi diye tanımlayan Dündar, Altun için ise 'saray memuru' ifadesini kullandı.

Altun: HDP demek PKK demektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun provokatif Gara şehitleri paylaşımları sonrası PKK'ya ve HDP'ye sert tepki göstermiş "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir" ifadelerini kullanmıştı.