Fahrettin Altun’dan gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılara ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gazetecilere yapılan kasıtlı saldırılara ilişkin açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK/YPG tarafından gazetecilere yönelik yapılan kasıtlı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır."

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