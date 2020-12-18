  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fahrettin Altun'dan Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:15:00 -
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Altun, CHP’li Özgür Özel’in sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir." dedi.

Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür.

18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir.

Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir.

Takdir aziz milletimizindir."

Özgür Özel'den akılalmaz yorum!
Özgür Özel'den akılalmaz yorum!

Siyaset

Özgür Özel'den akılalmaz yorum!

CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi
CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi

Gündem

CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurna'ya yaptığı açıklamada, ilaç ve aşılara ilişkin çok çarpıcı uyarılar yaptı.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı!
Gündem

İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı!

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay