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Gündem Fahrettin Altun'dan Asiltürk açıklaması
Gündem

Fahrettin Altun'dan Asiltürk açıklaması

Hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk için sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Fahrettin Altun, Milli Görüş camiasına baş sağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 12:08:00 -
Fahrettin Altun'dan Asiltürk açıklaması

Koronavirüs nedeniyle zatürre ve nefes darlığı sorunları yaşayan Milli Görüş'ün Oğuzhan Ağabey'i, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vefatının ardından her camiadan adına taziye mesajları yayınlanan Oğuzhan Asiltürk için İletişim Başkanı Fahrettin Altun da başsağlığı diledi.

"Milli görüş camiasına başsağlığı diliyorum"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk’ün vefat haberini az önce aldım. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milli görüş camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

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