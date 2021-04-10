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Gündem Fahrettin Altun: Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir
Gündem

Fahrettin Altun: Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yaptığını belirterek, "Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:08:00 - 2021-04-10 12:10:13

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık bir video da paylaşan Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan videoda ise Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesine karşın, bazı yabancı ülkelerin bu gruplara yardım ettiğinin altı çizildi.

Yunanistan'ın hem PKK hem de FETÖ için bir sığınak haline geldiği belirtilen videoda, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da Atina'ya gittiği ve Güney Kıbrıs Rum pasaportu kullandığı belirtildi.

Öcalan'ın Yunanistan Büyükelçisinin konutundan Nairobi Havalimanı'na nakledilirken yakalandığı hatırlatılan videoda, Öcalan'ın yargılanması sırasında ise Yunanistan'ın yıllarca PKK'yı nasıl desteklediğini itiraf ettiği belirtildi.

Öcalan'ın PKK'lı militanların Lavrio kampında silah eğitimi aldığını söylediği vurgulanan videoda, söz konusu kampın hala faal olduğunun da altı çizildi.

Yunanistan'ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ mensuplarına da açıkça destekte bulunduğu, bu ülkeye kaçan darbecilerin iade edilmek yerine, ülkede rahatça dolaştıkları aktarıldı.

Videoda, Ankara'nın terör örgütlerine karşı komşusu Yunanistan başta olmak üzere, NATO müttefiki olan ülkeleri Türkiye'nin her türlü mücadelesine destek olmaya çağırdığı da ifade ediliyor.

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Yorumlar

karlıdağlar

Türkiye'den başka yunana dokunacak ülke yok!
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şenel Gürgün

Öleceksek ölelim.Erkekce ölelim. Ne olursa olsun. Bir gece ansızın bu kamplar bombalansın.Öyle bir saldırı yapalımki dünya ayağa kalksın ne oluyor bu türklere desin. Söylemekle olmuyor. Delilleri gözüne soksanızda görmüyorlar. Gözünü karartmış bir insan ne yapabilirse gözünü karartmı bir devletin neler yapabileceğini görsünler....
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