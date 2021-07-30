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Gündem Fahrettin Altun yangınlarla ilgili bilgi paylaştı! Grafikte dikkat çeken detay
Gündem

Fahrettin Altun yangınlarla ilgili bilgi paylaştı! Grafikte dikkat çeken detay

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınları ile mücadelede kullanılan araçlar hakkında bir grafik paylaştı. Grafikte yangınlarla mücadele için 2 adet TOMA bile kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 01:11:00 -
Fahrettin Altun yangınlarla ilgili bilgi paylaştı! Grafikte dikkat çeken detay

İki gün içinde çıkan 63 yangından 43’ünün kontrol altına alındığını bildiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43’ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor."

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