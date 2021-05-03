Fahrettin Altun ve Mahir Ünal'dan Fatih Sultan mesajı

İstanbul'u fethiyle Orta Çağ'ı kapatarak Yeni Çağ'ı başlatan ve yönetimiyle dünya tarihine damga vuran Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 540 yıl önce bugün vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çağ kapatıp yeni bir çağ açan, büyük hükümdar ve münevver Fatih Sultan Mehmet Han’ı vefatının seneidevriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Çizdiği ufku ve bizlere kattığı vizyonu, medeniyetimizin bir mirası olarak yeni nesillere aktarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “21 yaşında İstanbul'un kapıları ile birlikte yeni bir çağın da kapılarını açan,askeri ve idari dehasıyla Türk-İslam tarihi başta olmak üzere dünya tarihinin en büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet Han’ı vefatının 540. yıl dönümünde saygı ve minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.