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Fahrettin Altun Twitter kampanyasına sert tepki gösterdi: Devletimiz dimdik ayaktadır
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Gündem Fahrettin Altun Twitter kampanyasına sert tepki gösterdi: Devletimiz dimdik ayaktadır
Gündem

Fahrettin Altun Twitter kampanyasına sert tepki gösterdi: Devletimiz dimdik ayaktadır

İletişim Başkanı Altun, yangını bahane ederek yurt dışı merkezli sözde yardım kampanyasına yönelik bir açıklama yaparak, kampanyanın devlet ve millet birlikteliğini zayıflatmak için açıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 02:19:00 -
Fahrettin Altun Twitter kampanyasına sert tepki gösterdi: Devletimiz dimdik ayaktadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden organize edilen sözde yardım kampanyasına sert tepki gösterdi.

Altun, "Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür! İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür.Devletimiz dimdik ayaktadır.Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. #StrongTürkiye Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim." dedi.

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