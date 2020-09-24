Fahrettin Altun: Türkiye Başkan Erdoğan'ın liderliğinde her zaman diplomasiden yana oldu

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz hakkında son yıllarda birçok şey söylendiğini belirten Altun, bazı eski sömürgeci güçlerin bu bölgeyi "yeni imparatorluklarının doğum yeri" olarak gördüğünü, bazılarının ise burayı "bir sonraki küresel çatışma noktası" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'in Türkiye için önemine dikkat çeken Altun, "Doğu Akdeniz, Türkiye için Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor" dedi.

Türkiye'nin dünyaya çok net bir mesaj verdiğini kaydeden Altun, "Milletimizin bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir, demokrasilerde bu normaldir ancak biz Türkiye'nin hak ve çıkarlarının korunması noktasında biriz. Uluslararası hukukun bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çıkanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. İşte bu yüzden Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz meselesini ikili bir anlaşmazlığa indirgeme çabalarına rağmen bu sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığını ifade etti.

Gerilimin yükseltilmesi veya çözümlenmesinin Türkiye ve Yunanistan'ın kararına bağlı olduğunu aktaran Altun şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortada sadece ikili bir anlaşmazlık yoktur. Dünyanın her yerinden insanın burayı çok yakından takip etmesi, bunun en somut göstergesidir. Meselenin ikinci aşaması bölgeseldir. Her iki tarafta da bölgesel aktörler bulunmaktadır. Onların kararları, Türkiye ve Yunanistan'ın politika tercihlerini karmaşıklaştırıyor. Hiç kuşkusuz, bölge genelinde iki rakip ideal bulunuyor. Bir yandan Türkiye gibi ülkeler demokrasi ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Diğer yanda ise askeri diktatörlük ve şiddetten yana olduğu aşikar zararlı aktörler var. Hangi tarafın kazanacağı hem bölgenin hem de uluslararası düzenin geleceğini belirleyecektir."

"Bölge barış ve istikrar havzasına dönüştürülmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in yardımları ile diyalog ve diplomasiye alan açıldığını söyleyen Altun, Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri başlatma fırsatının oluşmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Diplomasinin her daim doğru yol olduğunu belirten Altun, "Atılan adım, doğru istikamette atılmıştır. Biz bu zor dönemde her zaman bunu söyledik." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmenin birlikte korunması gerektiğini anlatan Altun, "Bu ivmeyi artırmak için bir sonraki adımımız, Kıbrıs Türklerini içeren bir bölgesel konferans toplamak olmalıdır. Kazan-kazan çözümleri üretmek ve bölgenin kaynaklarının barışa hizmet etmesi için tek yol budur" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca gerilimin azaltılarak bölgenin bir barış ve istikrar havzasına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.