Fahrettin Altun tüm dünyaya ilan etti: İsrail suçunu kabul etti!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ingilizce yayınladığı mesajında, Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından katledilen ve bugün toprağa verilen şehid Ayşenur Ezgi Eygi için tüm dünyaya seslendi.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ağır bir yürekle Ayşenur Ezgi Eygi'yi son yolculuğuna uğurladık. Allah şehadetini kabul etsin. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Türk hükümeti olarak sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ayşenur, İsrail işgalini ifşa etmek ve ona direnmek için kendi hayatını riske atan cesur bir ruhtu. İsrail, Filistin halkına yönelik acımasız baskılarına karşı seslerini yükseltenleri susturmak için onu hedef aldı.

Ayşenur, Batı Şeria'da İsrail işgal güçleri tarafından katledildi. İsrail önce onun ölümünün koşulları hakkında yalan söyledi, sonra da soruşturma yapmayı reddederek suçunu kabul etti.

Hükümetimiz zaten bir soruşturma başlattı ve uluslararası bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Ayşenur çift Türk-Amerikan vatandaşı olduğundan, ABD de aynısını yapmalı ve İsrail yetkililerine yanıtlar ve tam hesap verebilirlik için baskı yapmalıdır.

Uluslararası toplum, İsrail sayısız suç, etnik temizlik ve soykırım işlerken başka tarafa bakma alışkanlığını sonlandırmalıdır. Ayşenur'un şehitliği, İsrail'in cezasız kalmaya çalışmasının son örneğidir. İsrail'in hesap vermesi için çoktan geç kalındı.

Ayşenur gibi zulme tahammül edemeyen o güzel ruhlar, adalet için savaşan gerçek kahramanlar olarak tarihe geçecekler. Onların fedakarlıklarını selamlıyor ve anılarını kalbimizin derinliklerinden onurlandırıyoruz.”