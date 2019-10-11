0553 313 94 23

Fahrettin Altun paylaştı! Harekat sonrası Türk milletini gururlandıracak mesajlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından CİMER'e gelen bazı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 16:51
Fahrettin Altun paylaştı! Harekat sonrası Türk milletini gururlandıracak mesajlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Harekata ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Erişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bazı mesajları takipçilerine aktaran Altun, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" dedi.




Öğrenciler askerlik şubesi önünde toplandı

Öte yandan Başkentte Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Çankaya ilçesindeki askerlik şubesi önünde toplandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:51
  1. Ordu
  2. İletişim Başkanı Fahrettin Altun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
    1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
    3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
    4. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
    5. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
    6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
    7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
    8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
    9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
    10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
    11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
    12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
    13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
    14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
    15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
    16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
    17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
    18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
    19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
    20. Mazeret izni kaç gündür?
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!