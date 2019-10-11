Fahrettin Altun paylaştı! Harekat sonrası Türk milletini gururlandıracak mesajlar İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından CİMER'e gelen bazı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Harekata ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Erişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bazı mesajları takipçilerine aktaran Altun, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" dedi.









Öğrenciler askerlik şubesi önünde toplandı Öte yandan Başkentte Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Çankaya ilçesindeki askerlik şubesi önünde toplandı.



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