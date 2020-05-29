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Fahrettin Altun, Fatih sondaj gemisinin uğurladığı anları paylaştı

İSTANBUL (İHA) – İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:06:35 -
Fahrettin Altun, Fatih sondaj gemisinin uğurladığı anları paylaştı

İSTANBUL (İHA) – İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan ‘Fatih’, Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından bu sefer de Karadeniz’e açılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yola çıktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih sondaj gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim’den muvaffakiyetler diliyorum" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anların görüntüsünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin” diyerek Fatih sondaj gemisini uğurladı.

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