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Siyaset Fahrettin Altun: En sürüngenleri "seri katil" dedi
Siyaset

Fahrettin Altun: En sürüngenleri "seri katil" dedi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 3 Ocak 2008'de dershane önünde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda tek evladı 17 yaşındaki Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından destek mesajı verdi. Altun, geçmişte devlete 'Seri katil' diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:50:00 -
Fahrettin Altun: En sürüngenleri "seri katil" dedi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de bir dershane önünde gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yitirdiği evladı Eren Şahin için duyduğu acı dinmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Eronat'a destek verdi.

En sürüngenleri 'seri katil' dedi

Altun, geçmiş yıllarda PKK terör örgütünün alçak saldırılarını savunurcasına Türkiye Cumhuriyeti hakkında 'Seri katil' benzetmesi yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırlatarak "PKK böyle nice insanımızın canına  kıydı. PKK bu cürümleri işlerken onun yandaşları devletimize "katil" dedi. En sürüngenleri "seri katil" dedi. Bu aziz milletin, kudretli devletimizin hepsiyle görülecek hesabı var. Allah size sabırlar versin, dirayetinizi artırsın" dedi.

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