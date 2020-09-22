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Aktüel Fahrettin Altun: Adil çözüm için tarihi bir konuşma
Aktüel

Fahrettin Altun: Adil çözüm için tarihi bir konuşma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu’nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:37:00 -
Fahrettin Altun: Adil çözüm için tarihi bir konuşma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 75. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Altun yaptığı paylaşımında "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu'nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin Suriye'den Libya'ya Balkanlardan Azerbaycan'a Yemen'den Keşmir'e kadar tüm coğrafyalarda barışın ve adaletin tesisi için inisiyatif almaktan çekinmeyeceğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz" dedi.

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