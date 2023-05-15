Fahrettin Altun: 14 Mayıs millet iradesinin tecelli ettiği gün!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabbimize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız” ifadelerini kullandı.