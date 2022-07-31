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Ekonomi Fahiş kira ve ev fiyatları için harekete geçildi! İki formül masada
Ekonomi

Fahiş kira ve ev fiyatları için harekete geçildi! İki formül masada

AK Parti, fırsatçıların da etkisi ile her geçen gün artan ev fiyatları ve kiraları frenlemek için tekrar harekete geçti. Atıl arazilere sosyal konut yapılması ve TOKİ'nin kirası düşük sosyal konutlar üretmesi gibi iki formül masaya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 08:35:00 -
Fahiş kira ve ev fiyatları için harekete geçildi! İki formül masada

AK Parti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalatmak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu.

MYK'da gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan son MYK toplantısında bu konu gündeme getirildi. Bazı MYK üyeleri, sahadaki izlenimlerini paylaşarak, "Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları bugünkü piyasa şartlarında zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerin de açılması ile birlikte konut sıkıntısı artabilir. Yüksek kira bedelleri vatandaşı zorluyor" dedi.

İki formül masada

MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu.

Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak. İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması...

Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Önce sağlam bir zemin seçilmeli Kuranda evi uçurumun kenarına yapmak deyimi kullanılır Büyük günahların işlendiği yer böyledir onunla birlikte cehenneme yuvarlanmak; (Bunun için öncelikle Allahın emrettiği düzen temin edilmelidir) tövbe109. diğeri fay ve doğal afetler heyelan tehlikesi bu ise 2. sınıf tehlike. Yatay şehirde diretilmemeli makül bir yükseklikteki yapılara izin verilmelidir. Önemli olan kıyamet alameti olarak açıklanmış yüksekliğinde yarış yapanlardan olmamaktır.

Abdullah Murat

Binasını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve O’nun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.Tövbe109
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