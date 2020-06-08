Fahiş fiyatları engellediler rafları boş bırakmadılar

Güvenilir Ürün Platformu katkılarıyla düzenlenen ‘Perakende Sohbetleri’ toplantısına katılan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, şunları kaydetti:

Stoklarda sorun yok

l Pandemi döneminin ilk aşamasında makarna, kolonya gibi ürünlere gelen yoğun talepten ötürü piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı. Biz bu dönemde İstanbul PERDER olarak çok hızlı davranarak fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ifade ettik.

l Görüştüğümüz tüm üretici firmaları vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya davet ettik. İnanın, hiçbir zaman stok problemimiz olmadı. Hiçbir şekilde tüketiciyi mağdur etmedik. Şu an ve ilerisi için ise stoklarımız tamdır.

Talep yüzde 40 arttı

l Mart-nisan aylarında gıda, temel ihtiyaç ve temizlik malzemesi alımı yüzde 40 arttı. Temel gıda ürünlerinde yüzde 50, kişisel bakım ve ev temizlik maddelerinin satışında yüzde 40 artış gözlendi.

l Marketlerimizde özellikle hijyene çok dikkat ederek hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlıklarını maksimum seviyede koruduk, koruyoruz.

l Perakende sektöründe de ‘yeni normal’ diye bir tabir oluştu. Gelinen aşamada gerek çalışanlar gerek işleyiş gerek tüketici için düzenlemeler ve değişiklikler var.